SRPSKI REPREZENTATIVAC SE SJAJNO UKLOPIO: Standardan je u novom klubu na startu sezone
NAJBOLjI srpski primač Miran Kujunidžć letos je promenio sredinu, pojačao je veliki Jastšembski i pruža dosta dobre partije, a novu priliku da se istakne imaće danas od 17.30 kada u zaostalom meču petog kola Jastšembski bude ugostio Lublin.
Jastšembski je preko leta napravio velike promene u rosteru, ulaganja nisu velika kao prethodnih sezona, pa su i ciljevi nešto slabiji, što se i vidi po partijama na startu kampanje.
Na pet mečeva poljski velikan je ostvario "samo" tri pobede, mada treba napomenuti da je imao dosta težak raspored i da se nakon večerašnjeg meča sa Lublinom može reći da je igrao protiv svih najjačih timova Plus lige.
Jedan od onih koji se ističe u redovima domaćina je naš Miran Kujudžić, trebalo je treneru Kovalu par mečeva da ga uvrsti u startnu postavu, ali sada je standardan i vraća mu to odličnim nastupima.
Najbolju partiju do sada pružio je u prošlom kolu kada je Jastšembski iznenadio Vartu, a naš reprezentativac je bio među najefikasnijima sa 15 osvojenih poena.
Sa druge strane, gostima je prošla godina bila istorijska, osvojili su prvu titulu u istoriji kluba, a pored toga su odneli trofeje u Dželendž kupu pobedom nad Lubeom u finalu,
Najzaslužniji za to je naravno Vilfredo Leon, jedan od najboljih odbojkaša današnjice je dugo najavljivao da će zaigrati u Poljskoj i odmah je po dolasku iz Peruđe pokazao svoj kvalitet vodivši Lublin do dva velika trofeja.
Preko leta nije napravljena neka velika promena u igračkom kadru, ali zato jeste na klupi. Trener Masimo Boti je preuzeo Rešoviju, dok je na njegovo mesto došao Stefan Antinga koji je jedno vreme bio povezivan i sa našom ženskom odbojkaškom reprezentacijom.
Francuski stručnjak nije nnogo toga menjao, izvodi sličnu šestorku na teren kao i Boti i dobro je započeo sezonu sa tri ostvarena trijumfa, ali nakon toga je Lublin pao u formi i redom su bolji od njega bili Belhatov, Varta i Rešovija.
Poslednja dva meča izgubio je u pet setova, tako da sama igra nije slaba, ali loše finiširaju utakmice i moraju pronaći način da to poprave u nastavku sezone.
Što se tiče današnjeg meča, očekujemo ujednačenu utakmicu, bar četiri, a potencijalno i svih pet setova i verujemo da će to biti dovoljno da se prebaci tražena granica poena.
NAŠ TIP: ukupno poena +182,5 (kvota 1,85)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
