EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

13. 11. 2025. u 14:06

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: Profimedia

Evroliga

20.00 Nemanja Nedović +5,5 (1,90)

20.00 Džered Batler +10,5 (1,90)

20.00 Ilajdža Brajant +14,5 (1,90)

20.00 Majk Džejms +17,5 (1,90)

Kvota: 13,03

