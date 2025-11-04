TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za utorak

Marko Milosavljević

04. 11. 2025. u 07:50

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ЈУЧЕ ЈЕ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево предлога из осталих спортова за уторак

Foto: Profimedia

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Utorak

14.00 Altmajer - Rinderkneš +22,5 (1,67)

14.30 Korda - Džumhur 1-1 (1,43)

19.30 Kazo - Nori 2 (1,70)

Kvota: 4,06

