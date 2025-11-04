JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Utorak
14.00 Altmajer - Rinderkneš +22,5 (1,67)
14.30 Korda - Džumhur 1-1 (1,43)
19.30 Kazo - Nori 2 (1,70)
Kvota: 4,06
