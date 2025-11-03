OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Ponedeljak
14.30 Kecmanović - Majhšak 1 (1,95)
18.30 Miler - Jan-Lenard Štruf 1 (2,15)
Kvota: 4,19
