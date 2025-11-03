TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

03. 11. 2025. u 15:01

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

АБА ЛИГА: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: N. Skenderija

ABA liga

17.00 Sterling Braun +13,5 (1,90)

17.00 Isak Bonga +8,5 (1,90)

17.00 Filip Petrušev +13,5 (1,77)

Kvota: 6,39

