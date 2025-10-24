EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
19.30 Džordan Lojd +11,5 (1,90)
20.00 Kendrik Nan +20,5 (1,84)
20.30 Sterling Braun +15,5 (1,90)
Kvota: 6,64
