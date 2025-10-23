TIP ostali sportovi

SASTALI SU SE SAMO PRE ČETIRI DANA: Medvedev i Mute pripremaju još jedan spektakl

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 12:46

DANIL Medvedev i Korentan Mute će se sastati u drugom kolu Beča.

САСТАЛИ СУ СЕ САМО ПРЕ ЧЕТИРИ ДАНА: Медведев и Муте припремају још један спектакл

FOTO: Tanjug/AP

Ovi rivali su se sastali pre samo četiri dana na turniru u Almatiju i tada je Rus slavio nakon tri odigrana seta.

Poveo je sa 1:0, međutim, Francuz je uspeo da izjednači, u trećem je napravio brejk u osmom gemu i to je bilo dovoljno da se "zatvori" meč.

Medvedeve je u prvom kolu Beča eliminisao Nuna Boržeša, dok je Mute bio bolji od Damira Džumhura.

Verujemo da će granica gemova i danas biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)

