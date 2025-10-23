SASTALI SU SE SAMO PRE ČETIRI DANA: Medvedev i Mute pripremaju još jedan spektakl
DANIL Medvedev i Korentan Mute će se sastati u drugom kolu Beča.
Ovi rivali su se sastali pre samo četiri dana na turniru u Almatiju i tada je Rus slavio nakon tri odigrana seta.
Poveo je sa 1:0, međutim, Francuz je uspeo da izjednači, u trećem je napravio brejk u osmom gemu i to je bilo dovoljno da se "zatvori" meč.
Medvedeve je u prvom kolu Beča eliminisao Nuna Boržeša, dok je Mute bio bolji od Damira Džumhura.
Verujemo da će granica gemova i danas biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
