EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Evroliga
20.05 Mario Hezonja +15,5 (1,90)
20.05 Fakundo Kampaco -9,5 (1,90)
20.05 Roman Sorkin +9,5 (1,78)
Kvota: 6,43
