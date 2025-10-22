TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 15:46

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: M. Vukadinović

Evroliga

20.05 Mario Hezonja +15,5 (1,90)

20.05 Fakundo Kampaco -9,5 (1,90)

20.05 Roman Sorkin +9,5 (1,78)

Kvota: 6,43

