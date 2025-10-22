TIP ostali sportovi

ZANIMLJIV OKRŠAJ NA STARTU TURNIRA: Australijanac je u stanju da odigra na visokom nivou

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 08:34

ALEKSEJ Popirin i Mateo Beretini će se sastati u prvom kolu Beča.

ЗАНИМЉИВ ОКРШАЈ НА СТАРТУ ТУРНИРА: Аустралијанац је у стању да одигра на високом нивоу

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac voli ida igra na betonu, dosta je napredovao u prethodnih nekoliko godina i sada je sposoban da odigra na neverovatno visokom nivou.

Ipak, u poslednje vreme je u lošoj formi, gledali smo ga nedavno u Stokholmu kada je poražen od Sebastijana Korde u prvom kolu.

Italijan je takođe igrao na turniru u Šveskoj, poražen je od Iga Imbera maksimalnim rezultatom.

Verujemo da će Popirin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Popirin - Beretini 1 (kvota 2,22)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)