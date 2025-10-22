ZANIMLJIV OKRŠAJ NA STARTU TURNIRA: Australijanac je u stanju da odigra na visokom nivou

ALEKSEJ Popirin i Mateo Beretini će se sastati u prvom kolu Beča.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac voli ida igra na betonu, dosta je napredovao u prethodnih nekoliko godina i sada je sposoban da odigra na neverovatno visokom nivou.

Ipak, u poslednje vreme je u lošoj formi, gledali smo ga nedavno u Stokholmu kada je poražen od Sebastijana Korde u prvom kolu.

Italijan je takođe igrao na turniru u Šveskoj, poražen je od Iga Imbera maksimalnim rezultatom.

Verujemo da će Popirin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Popirin - Beretini 1 (kvota 2,22)

