SRUŠILI SU NAJVEĆEG RIVALA: Olimpijakos je sada pun samopouzdanja
OLIMPIJAKOS i Anadolu Efes će odmeriti snage u četvrtom kolu Evrolige.
Pirejci su pre dva dana savladali Panatinaikos u okviru domaćeg šampionata rezultatom 90:86.
Crveno beli su na poluvremenu imali rezultatski zaostatak, ali je u nastavku duža klupa došla do izražaja.
Izabranici Jorgosa Barcokasa su u dosadašnjem delu najelitnijeg takmičenja upisali dve pobede i jedan poraz.
Verujemo da će danas savladati ekipu Anadolu Efesa.
NAŠ TIP: Olimpijakos - Anadolu Efes h1 -4,5 (1,65)
