SRUŠILI SU NAJVEĆEG RIVALA: Olimpijakos je sada pun samopouzdanja

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 13:10

OLIMPIJAKOS i Anadolu Efes će odmeriti snage u četvrtom kolu Evrolige.

FOTO: Profimedia

Pirejci su pre dva dana savladali Panatinaikos u okviru domaćeg šampionata rezultatom 90:86.

Crveno beli su na poluvremenu imali rezultatski zaostatak, ali je u nastavku duža klupa došla do izražaja.

Izabranici Jorgosa Barcokasa su u dosadašnjem delu najelitnijeg takmičenja upisali dve pobede i jedan poraz.

Verujemo da će danas savladati ekipu Anadolu Efesa.

NAŠ TIP: Olimpijakos - Anadolu Efes h1 -4,5 (1,65)

