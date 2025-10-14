SRUŠILI SU NAJVEĆEG RIVALA: Olimpijakos je sada pun samopouzdanja

OLIMPIJAKOS i Anadolu Efes će odmeriti snage u četvrtom kolu Evrolige.

FOTO: Profimedia

Pirejci su pre dva dana savladali Panatinaikos u okviru domaćeg šampionata rezultatom 90:86.

Crveno beli su na poluvremenu imali rezultatski zaostatak, ali je u nastavku duža klupa došla do izražaja.

Izabranici Jorgosa Barcokasa su u dosadašnjem delu najelitnijeg takmičenja upisali dve pobede i jedan poraz.

Verujemo da će danas savladati ekipu Anadolu Efesa.

NAŠ TIP: Olimpijakos - Anadolu Efes h1 -4,5 (1,65)

