SJAJAN TENIS JE IGRAO U KINI: Nemac nastavlja sa dobrim partijama

HANFMAN i Kolson će se sastati u poslednjem kolu kvalifikacija za Brisel.

Nemac je odigrao sjajan turnr u Šangaju, ostvario je četiri pobede, ali je zaustavljen u trećem kolu.

Dva trijumfa je upisao u kvalifikacijama i isto toliko u glavnom žrebu gde je bio bolji od Lorenca Sonega i Fransista Tijafoa.

Izuzetan otpor pružio je i Novaku Đooviću, poveo je sa 1:0 u setovima, ali nije usopei da privede meč kraju.

Verujemo da u poslednjem kolu kvalifikacija neće imati problema.

NAŠ TIP: Kolson - Hanfman -20,5 (kvota 1,90)

