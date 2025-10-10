SJAJAN JE U NAPADU: Francuz često preuzima odgovornost!
SILVAN Fransisko je naš današnji izbor.
Francuz je prošle godine stigao u Kaunas i odmah se nametnuo kao lider ovog tima.
Sjajne brojke je imao čak i kada je igrao u paru sa Lonijem Vokerom koji je brzo napustio klub.
Fransisko je igrač koji voli da igra 1 na 1, ne libi se da preuzme odgovornost i često pogađa u završnicama.
Nije mu strano da probija do samog obruča, šut za tri poena mu je jedan od najjačih aduta.
Verujemo da će večeras prebaciti granicu.
NAŠ TIP: +14,5 (kvota 1,90)
