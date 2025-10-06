JOŠ UVEK NISU UIGRANI: Crno-beli su stigli i do prve pobede na evrosceni

KOŠARKAŠI Partizana će u prvom kolu ABA lige dočekati Krku.

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli su u prvom kolu Evrolige poraženi od ekipe Dubaija na gostujućem terenu (89:76).

Dva dana kasnije izgledali su bolje protiv Milana u Beogradu, slavili su rezultatom 80:78.

Sterling Braun se istakao protiv "manekena" sa 20 postignutih poena, pratio ga je Karlik Džons koji je dodao 15.

Partizan još uvek nije uigran onako kakko se očekuje da bude, ali verujemo da će danas stići do trijumfa.

NAŠ TIP: Partizan - Krka H1 -16,5 (kvota 1,50)

