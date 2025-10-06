TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

06. 10. 2025. u 09:40

NOVI pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела

Foto: KK Partizan

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

14.00 A. Davidovič Fokina - D. Medvedev 2 (1,55)

17.00 Dubai - Split ukupno poena +164,5 (1,65)
18.00 Partizan - Krka Novo Mesto hendikep 1 (-19,5) (1,77)

Ukupna kvota: 4,53

