OKRŠAJ ITALIJANA: Muzeti se oporavio i nastavio sa dobrim partijama
MUZETI i Darderi će odmeriti snage u trećem kolu Šangaja.
Lorenco je u Pekingu stigao do četvrtfinala, a onda je nakon dva odigran seta morao da preda meč Liarneru Tijenu.
U Šangaj je stigao spreman, u potpnosti se oporavio što smo videli odmah na startu turnira.
U prvom kolu je eliminisao Fransiska Komesanju, meč je trajao sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:4,6:0).
Verujemo da će danas savladati i sunarodnika.
NAŠ TIP: Darderi - Muzeti 0:2 (kvota 1,72)
