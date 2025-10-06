OKRŠAJ ITALIJANA: Muzeti se oporavio i nastavio sa dobrim partijama

MUZETI i Darderi će odmeriti snage u trećem kolu Šangaja.

Lorenco je u Pekingu stigao do četvrtfinala, a onda je nakon dva odigran seta morao da preda meč Liarneru Tijenu.

U Šangaj je stigao spreman, u potpnosti se oporavio što smo videli odmah na startu turnira.

U prvom kolu je eliminisao Fransiska Komesanju, meč je trajao sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:4,6:0).

Verujemo da će danas savladati i sunarodnika.

NAŠ TIP: Darderi - Muzeti 0:2 (kvota 1,72)

