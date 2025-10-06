TIP ostali sportovi

OKRŠAJ ITALIJANA: Muzeti se oporavio i nastavio sa dobrim partijama

Marko Milosavljević

06. 10. 2025. u 08:12

MUZETI i Darderi će odmeriti snage u trećem kolu Šangaja.

ОКРШАЈ ИТАЛИЈАНА: Музети се опоравио и наставио са добрим партијама

FOTO: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Lorenco je u Pekingu stigao do četvrtfinala, a onda je nakon dva odigran seta morao da preda meč Liarneru Tijenu.

U Šangaj je stigao spreman, u potpnosti se oporavio što smo videli odmah na startu turnira.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U prvom kolu je eliminisao Fransiska Komesanju, meč je trajao sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:4,6:0).

Verujemo da će danas savladati i sunarodnika.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Darderi - Muzeti 0:2 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela