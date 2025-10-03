U KAUNASU JE UVEK TEŠKO: Šampion Evrope gostuje Žalgirisu

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u drugom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.

FOTO: Profimedia

Litvanski predstavnik je u novu sezonu ušao sa novim trenerom i zabeležio je pobedu na startu takmičenja.

Izabranici Tomasa Masijulisa su u prvom kolu savladali Monako na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 84:89.

Igrali su na krilima Mozesa Rajta koji je ubacio 21 poen, pratio ga je Najdžel Vilijams Gos sa 14, dok je Maodo Lo dodao 11.

Fener nije imao mnogo problema protiv Pariza, slavili su pred svojim navijačima rezultatom 96:77.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,90)

