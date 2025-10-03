TIP ostali sportovi

U KAUNASU JE UVEK TEŠKO: Šampion Evrope gostuje Žalgirisu

Marko Milosavljević

03. 10. 2025. u 14:34

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u drugom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.

У КАУНАСУ ЈЕ УВЕК ТЕШКО: Шампион Европе гостује Жалгирису

FOTO: Profimedia

Litvanski predstavnik je u novu sezonu ušao sa novim trenerom i zabeležio je pobedu na startu takmičenja.

Izabranici Tomasa Masijulisa su u prvom kolu savladali Monako na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 84:89.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Igrali su na krilima Mozesa Rajta koji je ubacio 21 poen, pratio ga je Najdžel Vilijams Gos sa 14, dok je Maodo Lo dodao 11.

Fener nije imao mnogo problema protiv Pariza, slavili su pred svojim navijačima rezultatom 96:77.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo