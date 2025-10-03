U PEKINGU JE POPUSTIO: Bublik igra sjajno ove godine
BUBLIK i Vešero će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.
Kazahstanac igra sjajan tenis ove godine, pre samo deset dana osvojio je turnir u Hangdžuu savladavši u finalu Valentina Rojera.
Ipak, umor je učinio svoje, te je morao i da plati cenu svojih rezultata, u Pekingu je poražen u prvom kolu od Adrijana Manarina.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bublik igra sa velikim samopouzdanjem, mentalno je napredovao i to je ono što mu je falilo prethodnih sezona.
Verujemo da će danas slaviti.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Bublik - Vešero 1-1 (kvota 1,43)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ITALIJAN JE SLAVIO NAKON PREOKRETA: Fracnuz ima eksplozivnije udarce
03. 10. 2025. u 08:20
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
03. 10. 2025. u 08:10
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
03. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
03. 10. 2025. u 07:30
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)