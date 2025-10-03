U PEKINGU JE POPUSTIO: Bublik igra sjajno ove godine

BUBLIK i Vešero će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.

Foto: AP

Kazahstanac igra sjajan tenis ove godine, pre samo deset dana osvojio je turnir u Hangdžuu savladavši u finalu Valentina Rojera.

Ipak, umor je učinio svoje, te je morao i da plati cenu svojih rezultata, u Pekingu je poražen u prvom kolu od Adrijana Manarina.

Bublik igra sa velikim samopouzdanjem, mentalno je napredovao i to je ono što mu je falilo prethodnih sezona.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Bublik - Vešero 1-1 (kvota 1,43)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA