SRUŠILI SU PARTIZAN: Dubai igra kao u transu

Marko Milosavljević

03. 10. 2025. u 14:05

KOŠARKAŠI Dubaija će u drugom kolu Evrolige gostovati Monaku

СРУШИЛИ СУ ПАРТИЗАН: Дубаи игра као у трансу

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Jurice Golemca su pokazali ogroman kvalitet na startu takmičenja, u prvom kolu su prosto razneli sa terena ekipu Partizana.

Dubai je igrao kao u transu, igrači su pogađali iz svih pozicija i samopouzdanje im nije padalo.

Početkom treće četvrtine Partizan je uspeo da stigne do rezultatskog egala, ali su se Džanan Musa i družina brzo odlepili.

Bivši igrač Real Madrida je ubacio 19 poena, dok je jedini efikasniji od njega bio Davis Bertans sa 20 pogodaka.

Sa druge strane, Monako je na domaćem terenu pretrpeo poraz od ekipe Žalgirisa (84:89).

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +171,5 (kvota 1,90)

