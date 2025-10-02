DOŠAO JE IZ KVALIFIKACIJA: Čileanac trenutno igra na visokom nivou
ALEHANDRO Tabilo i Markos Điron će odmeriti snage u prvom kolu Šangaja.
Čileanac trentno igra dobar tenis, a do glavnog žreba turnira u Kini došao je putem kvalifikacija.
U istim je ostvario dve pobede pobede maksimalnim rezultatom i tako dodatno podigao samopouzdanje za turnir.
Sa druge strane, Amerikanac je vezao dva poraza, bolji od njega bili su Brendon Nakašima u Čengduu, a zatim i Sebastijan Korda u Tokiju.
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,73)
