KOŠARKAŠKI PREDLOZI: Veliki broj poena u Sloveniji, Turci se olanjaju na domaći teren...

Marko Milosavljević

29. 09. 2025. u 14:13

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

КОШАРКАШКИ ПРЕДЛОЗИ: Велики број поена у Словенији, Турци се олањају на домаћи терен...

Foto: Pixabay

Ponedeljak

18.00 Helios Domžale - Triglav Kranj +152,5 (1,87)

18.00 Merkezefendi - Bursa 1 (2,40)

Kvota: 4,49

