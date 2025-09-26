PREDLOG SA ČELINDŽERA: Amerikanac se nije dugo zadržao na terenu
PATRIK Kipson i Džastin Engel će se sastati u četvrtfinalu Orleana.
Amerikanac dobro igra na ovom turniru, ostvario je dve pobede i tako pobdigao samopouzdanje.
U drugom kolu je savladao Lukasa Klajna nakon tri odigrana seta, meč je trajao samo sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:1 (6:3,6:6,6:3).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Igralo se brzo i efikasno, gemovi su se brzo završavali, a Patrik je iskoristio svaku priliku koja mu se pružala.
Verujemo da će savladati Nemca i plasirati se u polufinale.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Kipson - Engel 1 (kvota 1,73)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
HOLANĐANIN JE VEZAO ČAK ŠEST PORAZA: Francuz je u boljoj formi
26. 09. 2025. u 07:19
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:07
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)