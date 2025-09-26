TIP ostali sportovi

PREDLOG SA ČELINDŽERA: Amerikanac se nije dugo zadržao na terenu

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 08:20

PATRIK Kipson i Džastin Engel će se sastati u četvrtfinalu Orleana.

ПРЕДЛОГ СА ЧЕЛИНЏЕРА: Американац се није дуго задржао на терену

FOTO: Profimedia

Amerikanac dobro igra na ovom turniru, ostvario je dve pobede i tako pobdigao samopouzdanje.

U drugom kolu je savladao Lukasa Klajna nakon tri odigrana seta, meč je trajao samo sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:1 (6:3,6:6,6:3).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Igralo se brzo i efikasno, gemovi su se brzo završavali, a Patrik je iskoristio svaku priliku koja mu se pružala.

Verujemo da će savladati Nemca i plasirati se u polufinale.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Kipson - Engel 1 (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NA BETONU NIJE AUTORITATIVAN: Norvežanin ima teškog protivnika u drugom kolu

NA BETONU NIJE AUTORITATIVAN: Norvežanin ima teškog protivnika u drugom kolu