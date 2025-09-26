PREDLOG SA ČELINDŽERA: Amerikanac se nije dugo zadržao na terenu

PATRIK Kipson i Džastin Engel će se sastati u četvrtfinalu Orleana.

FOTO: Profimedia

Amerikanac dobro igra na ovom turniru, ostvario je dve pobede i tako pobdigao samopouzdanje.

U drugom kolu je savladao Lukasa Klajna nakon tri odigrana seta, meč je trajao samo sat i po vremena, a konačan rezultat glasio je 2:1 (6:3,6:6,6:3).

Igralo se brzo i efikasno, gemovi su se brzo završavali, a Patrik je iskoristio svaku priliku koja mu se pružala.

Verujemo da će savladati Nemca i plasirati se u polufinale.

NAŠ TIP: Kipson - Engel 1 (kvota 1,73)

