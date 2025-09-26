TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 07:07

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Foto: EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Petak

13.00 Rišar - Travalja 2 (2,20)

13.30 Sonego - Zverev +22,5 (1,83)

Kvota: 4,03

