ŽELI DA PREKINE CRNI NIZ: Zverev kuburi sa formom

ALEKSANDAR Zverev i Lorenco Sonego će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga

FOTO: Profimedia

Nemački tenser je podbacio na Ju-Es openu, stigao je samo do trećeg kola, a eliminisan je od strane Feliksa Ože-Alijasima.

Nakon toga odigrao je samo dva meča u Lejver kupu i oba je izgubio, bolji od njega bili su Aleks De Minor i Tejlor Fric.

Sa druge strane, Italijana smo gledali prošle nedelje u Čengduu kada je poražen od Markosa Đirona.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,62)

