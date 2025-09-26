ŽELI DA PREKINE CRNI NIZ: Zverev kuburi sa formom
ALEKSANDAR Zverev i Lorenco Sonego će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga
Nemački tenser je podbacio na Ju-Es openu, stigao je samo do trećeg kola, a eliminisan je od strane Feliksa Ože-Alijasima.
Nakon toga odigrao je samo dva meča u Lejver kupu i oba je izgubio, bolji od njega bili su Aleks De Minor i Tejlor Fric.
Sa druge strane, Italijana smo gledali prošle nedelje u Čengduu kada je poražen od Markosa Đirona.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,62)
