PORAZ U VAŠINGTONU GA JE IZBACIO IZ KOLOSEKA: Fokina je imao dovoljno vremena da se odmori
ALEHANDRO Davidovič Fokina i Ugo Karabeli će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga
Španski teniser je igrao jako dobro u jednom periodu, međutim, poraz u finalu Vašingtona ga je u potpunosti izbacio iz ritma.
Fokina je tada propustio tri-meč lopte i pretrpeo poraz u taj-brejku odlučujućeg seta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na Ju-Es openu je neočekivano poražen od Artura Rinderkneša rezultatom 3:2 (6:4,3:6,2:6,6:2,6:3).
Imao je dovoljno vremena da se oporavi i psihički pripremi za sam kraj sezone.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će danas slaviti.
NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Ugo Karabeli 2:0 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
25. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
25. 09. 2025. u 08:15
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)