TIP ostali sportovi

PORAZ U VAŠINGTONU GA JE IZBACIO IZ KOLOSEKA: Fokina je imao dovoljno vremena da se odmori

Marko Milosavljević

25. 09. 2025. u 08:42

ALEHANDRO Davidovič Fokina i Ugo Karabeli će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga

ПОРАЗ У ВАШИНГТОНУ ГА ЈЕ ИЗБАЦИО ИЗ КОЛОСЕКА: Фокина је имао довољно времена да се одмори

FOTO: Tanjug/AP

Španski teniser je igrao jako dobro u jednom periodu, međutim, poraz u finalu Vašingtona ga je u potpunosti izbacio iz ritma.

Fokina je tada propustio tri-meč lopte i pretrpeo poraz u taj-brejku odlučujućeg seta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na Ju-Es openu je neočekivano poražen od Artura Rinderkneša rezultatom 3:2 (6:4,3:6,2:6,6:2,6:3).

Imao je dovoljno vremena da se oporavi i psihički pripremi za sam kraj sezone.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Ugo Karabeli 2:0 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta