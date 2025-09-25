PORAZ U VAŠINGTONU GA JE IZBACIO IZ KOLOSEKA: Fokina je imao dovoljno vremena da se odmori

ALEHANDRO Davidovič Fokina i Ugo Karabeli će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga

FOTO: Tanjug/AP

Španski teniser je igrao jako dobro u jednom periodu, međutim, poraz u finalu Vašingtona ga je u potpunosti izbacio iz ritma.

Fokina je tada propustio tri-meč lopte i pretrpeo poraz u taj-brejku odlučujućeg seta.

Na Ju-Es openu je neočekivano poražen od Artura Rinderkneša rezultatom 3:2 (6:4,3:6,2:6,6:2,6:3).

Imao je dovoljno vremena da se oporavi i psihički pripremi za sam kraj sezone.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Ugo Karabeli 2:0 (kvota 1,45)

