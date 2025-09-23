TIP ostali sportovi

OBOJICA IGRAJU JEDNORUČNI BEKHEND: Šapovalovu je pripao jedini okršaj

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 14:27

DENIS Šapovalov i Danijel Altmajer će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.

ОБОЈИЦА ИГРАЈУ ЈЕДНОРУЧНИ БЕКХЕНД: Шаповалову је припао једини окршај

Foto: EPA-EFE/WILL OLIVER

Ovi rivali sastali su se prošle godine na Vimbldonu i tada je Kanađanin slavio nakon pet odigranih setova.

Vodio je sa 2-0, a zatim je Nemac poravnao rezultat, u odlučujućem setu je bio za nijansu bolji i to je bilo dovoljno da se upiše pobeda.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Šapovalova smo poslednji put gledali na Ju-Es openu kada je pretrpeo poraz od Janika Sinera.

Altmajer je takođe igrao u Njujorku i morao je da preda meč trećeg kola Aleksu De Minoru.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,97)

