OBOJICA IGRAJU JEDNORUČNI BEKHEND: Šapovalovu je pripao jedini okršaj
DENIS Šapovalov i Danijel Altmajer će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.
Ovi rivali sastali su se prošle godine na Vimbldonu i tada je Kanađanin slavio nakon pet odigranih setova.
Vodio je sa 2-0, a zatim je Nemac poravnao rezultat, u odlučujućem setu je bio za nijansu bolji i to je bilo dovoljno da se upiše pobeda.
Šapovalova smo poslednji put gledali na Ju-Es openu kada je pretrpeo poraz od Janika Sinera.
Altmajer je takođe igrao u Njujorku i morao je da preda meč trećeg kola Aleksu De Minoru.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,97)
