MEDVEDEV VAN RITMA: Rus je malo agresivniji nego inače
MEDVEDEV i Basavaredi će odmeriti snage u drugom kolu Hangdžua.
Danil igra jako loše u poslednje vreme, čak i na svojoj omiljenoj podlozi, odnosno na betonu.
Bivši svetski broj jedan je čak četiri puta izgubio u poslednjih pet mečeva, a poraz od Bonzija na Ju-Es openu bio mu je treći u nizu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Medvedev ne može da pronađe svoj ritam, pokušava da bude agresivniji nego inače, ali za sada mu ne ide dobro.
Verujemo da će danas, ipak, prekinuti crni niz.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Basavaredi - Medvedev 2 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KINEZ JE SLAVIO NA KRILIMA NAVIJAČA: Amerikanac želi da mu uzme meru
19. 09. 2025. u 07:50
BITKA ZA POLUFINALE: Italijan igra dobar tenis
19. 09. 2025. u 07:35
AMERIKANAC VOLI DA IGRA NA BETONU: Francuz je uspešno odradio kvalifikacije
19. 09. 2025. u 08:20
ISKUSTVO JE NA STRANI ŠPANCA: Čeh će odigrati sa dosta više energije
19. 09. 2025. u 08:40
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
Komentari (0)