TIP ostali sportovi

MEDVEDEV VAN RITMA: Rus je malo agresivniji nego inače

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 13:53

MEDVEDEV i Basavaredi će odmeriti snage u drugom kolu Hangdžua.

МЕДВЕДЕВ ВАН РИТМА: Рус је мало агресивнији него иначе

FOTO: Tanjug/AP

Danil igra jako loše u poslednje vreme, čak i na svojoj omiljenoj podlozi, odnosno na betonu.

Bivši svetski broj jedan je čak četiri puta izgubio u poslednjih pet mečeva, a poraz od Bonzija na Ju-Es openu bio mu je treći u nizu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Medvedev ne može da pronađe svoj ritam, pokušava da bude agresivniji nego inače, ali za sada mu ne ide dobro.

Verujemo da će danas, ipak, prekinuti crni niz.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Basavaredi - Medvedev 2 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)