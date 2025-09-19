MEDVEDEV VAN RITMA: Rus je malo agresivniji nego inače

MEDVEDEV i Basavaredi će odmeriti snage u drugom kolu Hangdžua.

FOTO: Tanjug/AP

Danil igra jako loše u poslednje vreme, čak i na svojoj omiljenoj podlozi, odnosno na betonu.

Bivši svetski broj jedan je čak četiri puta izgubio u poslednjih pet mečeva, a poraz od Bonzija na Ju-Es openu bio mu je treći u nizu.

Medvedev ne može da pronađe svoj ritam, pokušava da bude agresivniji nego inače, ali za sada mu ne ide dobro.

Verujemo da će danas, ipak, prekinuti crni niz.

NAŠ TIP: Basavaredi - Medvedev 2 (kvota 1,45)

