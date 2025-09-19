IMAO JE DOSTA SREĆE: Estonac se provukao u prošlom kolu
MARK Lajal i Igo Grenije će odmeriti snage u četvrtfinalu Sen Tropea.
Estona je imao dosta sreće u prošlom kolu, igrao je sa raspoloženim Aleksom Molčanom koji je zbog povrede morao da mu preda meč.
Lajal nije u blistavoj formi, ali u poslednje vreme prikazuje solidan tenis i ima čemu da se nada na manjim turnirima.
Njegov protivnik je u dosadašnjem delu turnira ostvario dve pobede i izgubio je jedan set.
Verujemo da će granica gemova u ovom meču biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)
