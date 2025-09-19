IMAO JE DOSTA SREĆE: Estonac se provukao u prošlom kolu

MARK Lajal i Igo Grenije će odmeriti snage u četvrtfinalu Sen Tropea.

FOTO: Tanjug/AP

Estona je imao dosta sreće u prošlom kolu, igrao je sa raspoloženim Aleksom Molčanom koji je zbog povrede morao da mu preda meč.

Lajal nije u blistavoj formi, ali u poslednje vreme prikazuje solidan tenis i ima čemu da se nada na manjim turnirima.

Njegov protivnik je u dosadašnjem delu turnira ostvario dve pobede i izgubio je jedan set.

Verujemo da će granica gemova u ovom meču biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,85)

