FINCI NE ODUSTAJU OD MEDALJE: Grci su igrali promenljivo!

FINSKA i Grčka će se sastati u utakmici za treće mesto Evroskog šampionata.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Finci su najprijatnije iznenađenje ovog turnira i ne bi bilo nezasluženo ukoliko bi stigli do medalje.

Oni su zapravo napravili i najveću senzaciju izbacivši u 1/8 finala reprezentaciju Srbije.

Lauri Markanen je već godinama vođa ovog tima, a saigrači ga verno prate i dopunjavaju na terenu.

Sa druge strane, Grci su stigli do polufinala, ali nisu blistali od starta prvenstva, ipak, Turci su pokazali veliki kvalitet u polufinalnom pkršaju.

Verujemo da će se igrati dosta opuštenije i da će granica poena na poluvremenu biti prebačena.

NAŠ TIP: 1.pol +85,5 (kvota 1,88)

