TIP ostali sportovi

FINCI NE ODUSTAJU OD MEDALJE: Grci su igrali promenljivo!

Marko Milosavljević

14. 09. 2025. u 09:20

FINSKA i Grčka će se sastati u utakmici za treće mesto Evroskog šampionata.

ФИНЦИ НЕ ОДУСТАЈУ ОД МЕДАЉЕ: Грци су играли променљиво!

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Finci su najprijatnije iznenađenje ovog turnira i ne bi bilo nezasluženo ukoliko bi stigli do medalje.

Oni su zapravo napravili i najveću senzaciju izbacivši u 1/8 finala reprezentaciju Srbije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Lauri Markanen je već godinama vođa ovog tima, a saigrači ga verno prate i dopunjavaju na terenu.

Sa druge strane, Grci su stigli do polufinala, ali nisu blistali od starta prvenstva, ipak, Turci su pokazali veliki kvalitet u polufinalnom pkršaju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će se igrati dosta opuštenije i da će granica poena na poluvremenu biti prebačena.

NAŠ TIP: 1.pol +85,5 (kvota 1,88)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)