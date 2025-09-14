FINCI NE ODUSTAJU OD MEDALJE: Grci su igrali promenljivo!
FINSKA i Grčka će se sastati u utakmici za treće mesto Evroskog šampionata.
Finci su najprijatnije iznenađenje ovog turnira i ne bi bilo nezasluženo ukoliko bi stigli do medalje.
Oni su zapravo napravili i najveću senzaciju izbacivši u 1/8 finala reprezentaciju Srbije.
Lauri Markanen je već godinama vođa ovog tima, a saigrači ga verno prate i dopunjavaju na terenu.
Sa druge strane, Grci su stigli do polufinala, ali nisu blistali od starta prvenstva, ipak, Turci su pokazali veliki kvalitet u polufinalnom pkršaju.
Verujemo da će se igrati dosta opuštenije i da će granica poena na poluvremenu biti prebačena.
NAŠ TIP: 1.pol +85,5 (kvota 1,88)
