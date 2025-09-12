TIP ostali sportovi

NBA AS IGRA SJAJNO: Sjajni plejmejker će danas češće napadati koš

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 10:23

DENIS Šruder je naš današnji izbor.

НБА АС ИГРА СЈАЈНО: Сјајни плејмејкер ће данас чешће нападати кош

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

NBA as je postao svetski šampion sa reprezetnacijom Nemačke, a sada će pokušati da stigne do još jednog trona.

Na ovom šampionatu igra sjajno, postiže veliki broj poena i uz Vagnera je najbotnija karika na terenu.

Šreder često preuzima odgovornost, ali je isto tako ne ko voli i da razigra saigrače.

Ipak, danas će malo više napadati koš i verujemo da neće prebaciti granicu asistencija.

NAŠ TIP: Denis Šreder -7,5 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA