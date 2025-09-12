NBA AS IGRA SJAJNO: Sjajni plejmejker će danas češće napadati koš
DENIS Šruder je naš današnji izbor.
NBA as je postao svetski šampion sa reprezetnacijom Nemačke, a sada će pokušati da stigne do još jednog trona.
Na ovom šampionatu igra sjajno, postiže veliki broj poena i uz Vagnera je najbotnija karika na terenu.
Šreder često preuzima odgovornost, ali je isto tako ne ko voli i da razigra saigrače.
Ipak, danas će malo više napadati koš i verujemo da neće prebaciti granicu asistencija.
NAŠ TIP: Denis Šreder -7,5 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
UBACIO JE BITNE ŠUTEVE PROTIV SLOVENIJE: Obst može da promeni tok meča
12. 09. 2025. u 07:58
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
12. 09. 2025. u 07:45
JEDNOM SU GA VEĆ ZAUSTAVILI: Lauri Markanen će danas biti dodatno motivisan
12. 09. 2025. u 08:45
BITKA ZA FINALE EVROBASKETA: Turci ruše Janisa i družinu
12. 09. 2025. u 08:30
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)