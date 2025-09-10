ELIMINISALI SU FAVORITE: Finska i Gruzija vode bitku za polufinale Evropskog prvenstva
KOŠARKAŠI Finske i Gruzije će se sastati u četvrtfinalu Evropskog prvenstva
Finci su napravili najveću senzaciju na ovom prvenstvu, u 1/8 finala su eliminisali Srbiju rezultatom 92:86.
Bila je to noć za pamćenje, od starta su dali do znanja protivniku da nisu došli da se predaju.
Ponovo je blistao Lauri Markanen koji je ubacio 29 poena, dok je Jantunen dodao 15.
Drugo iznenađenje su napravili upravo Gruzini, oni su savladali Francusku rezultatom 80:70.
Izabranici Aleksandra Džikića su pogađali kada je to bilo najpotrebnije, a istakli su se Kamar Boldvin i Tornike Šengelija sa po 24 poena.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +162,5 (kvota 1,83)
