NIJE VIŠE PRVA OPCIJA U NAPADU: Amerikanac dobro odrađuje posao na terenu

DANAS vam predlažemo i jednog košarkaša reprezentacije Turske.

FOTO: FIBA.Basketball

Larkin je igrač koji donosi mnogo toga u igri Turske, sjajan je u razigravanju, ali isto tako ume da odigra izvanrednu odbranu.

Igrač Anadolu Efesa nije prva opcija u napadu, ali i te kako ume da spakuje dvocifren broj poena i ubaci bitne šuteve.

Veoma lako probija prvu liniju odbrane, upravo je to ono što ga je krasilo tokom karijere.

Verujemo da će danas prebaciti granicu asistencija.

NAŠ TIP: Šejn Larkin +4,5 (kvota 1,85)

