NIJE VIŠE PRVA OPCIJA U NAPADU: Amerikanac dobro odrađuje posao na terenu
DANAS vam predlažemo i jednog košarkaša reprezentacije Turske.
Larkin je igrač koji donosi mnogo toga u igri Turske, sjajan je u razigravanju, ali isto tako ume da odigra izvanrednu odbranu.
Igrač Anadolu Efesa nije prva opcija u napadu, ali i te kako ume da spakuje dvocifren broj poena i ubaci bitne šuteve.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Veoma lako probija prvu liniju odbrane, upravo je to ono što ga je krasilo tokom karijere.
Verujemo da će danas prebaciti granicu asistencija.
NAŠ TIP: Šejn Larkin +4,5 (kvota 1,85)
