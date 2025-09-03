DOŽIVELI SU VELIKI GUBITAK: Litvanci ostali bez plejmejkera
KOŠARKAŠI Litvanije i Švedske će se sastati u poslednjem kolu grupe faze Evropskog prvenstva.
Litvanci su doživeli veliki gubitak i veliko je pitanje kako će izgledati na terenu u nokaut fazi.
Ostali su bez Rokasa Jokubaitisa do kraja šampionata, igrač Makabija je doživeo tešku povredu koja će ga dugo odvojiti od parketa.
Ekipa je igra u njegovom ritmu, upravo on je bio taj koji je konstantno probijao prvu liniju odbrane i davao izlazne pasove.
Jonas Valančijunas će sada morati dodatno da podigne nivo igre, ali pitanje je da li će i to biti dovoljno da se postigne dobar rezultat.
Ipak, verujemo da će i ovako okrnjeni savladati Švedsku.
NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,57)
