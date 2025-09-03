JOKIĆ I SAIGRAČI RUŠE MOĆNU TURSKU: Srbija ne paniči, predvodi je najbolji igrač današnjice
KOŠARKAŠI Srbije će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Tursko.
Kapitena nema i neće ga biti do kraja prvenstva, jasno je da je to veliki udarac za našu ekipu, ali mora da se nastavi dalje.
Njegov izostanak će se najviše osetiti u nokaut fazi, plasman u 1/8 finala je obezbeđen, samo je pitanje još sa koje pozicije ćemo se plasirati.
Sa reprezentacijom Turske ćemo voditi bitku za prvo mesto u grupi, a pobeda bi nam donela nešto lakše rivale u nastavku.
Srbija protiv Češke nije blistala, ali je bila dovoljno dobra da se rutinski savladaju Česi.
Svakako raduje buđenje Vase Micića koji polako probija barijeru i daje svoj doprinos na terenu.
Nikola Jokić je na parketu proveo samo 18 minuta, a videli smo ga i u paru sa Nikolom Milutinovim.
Prvenstvo polako odmiče i igra će se podići na viši nivo, pre svega ćemo odbrambeno biti daleko organizovaniji.
Turci imaju jak tim i u dosadašnjem delu šampionata su pokazali karakter. Imaju nekoliko igrača sa ozbiljnim kvalitetom i danas će predstavljati pretnju našem timu.
Ergin Ataman je ijavio da bi prihvatio i poraz, ali da njegovi puleni osvoje zlato savladavši u finalu upravo Srbiju.
"Orlovi" imaju najboljeg igrača na svetu i upravo on će napraviti prevagu na terenu.
NAŠ TIP: Turska - Srbija 2 (kvota 1,50)
