JOKIĆ I SAIGRAČI RUŠE MOĆNU TURSKU: Srbija ne paniči, predvodi je najbolji igrač današnjice

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 07:44

KOŠARKAŠI Srbije će se u poslednjem kolu grupne faze sastati sa Tursko.

FOTO: FIBA.Basketball

Kapitena nema i neće ga biti do kraja prvenstva, jasno je da je to veliki udarac za našu ekipu, ali mora da se nastavi dalje.

Njegov izostanak će se najviše osetiti u nokaut fazi, plasman u 1/8 finala je obezbeđen, samo je pitanje još sa koje pozicije ćemo se plasirati.

Sa reprezentacijom Turske ćemo voditi bitku za prvo mesto u grupi, a pobeda bi nam donela nešto lakše rivale u nastavku.

Srbija protiv Češke nije blistala, ali je bila dovoljno dobra da se rutinski savladaju Česi.

Svakako raduje buđenje Vase Micića koji polako probija barijeru i daje svoj doprinos na terenu.

Nikola Jokić je na parketu proveo samo 18 minuta, a videli smo ga i u paru sa Nikolom Milutinovim.

Prvenstvo polako odmiče i igra će se podići na viši nivo, pre svega ćemo odbrambeno biti daleko organizovaniji.

Turci imaju jak tim i u dosadašnjem delu šampionata su pokazali karakter. Imaju nekoliko igrača sa ozbiljnim kvalitetom i danas će predstavljati pretnju našem timu.

Ergin Ataman je ijavio da bi prihvatio i poraz, ali da njegovi puleni osvoje zlato savladavši u finalu upravo Srbiju.

"Orlovi" imaju najboljeg igrača na svetu i upravo on će napraviti prevagu na terenu.

NAŠ TIP: Turska - Srbija 2 (kvota 1,50)

