JU-ES OPEN: Janik Siner odigrao najteži meč na turniru

SINER će se u 1/8 finala poslednjeg ovogodišnjeg grend slema sastati sa Bublikom.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Janik je imao problema u prošlom kolu protiv Denisa Šapovalova, ali daleko od toga da je bio ugrožen.

Prvi set je izgubio, ali je u nastavku podigao nivo igre i dobio naredna tri, na kraju je zasluženo slavio.

Siner je najkonstantniji igrač na turu, uvode mečeve uglavnom dobija sa pola gasa i retko kada podbaci.

Bublik je igrač koji ga ne može ugroziti.

NAŠ TIP: Siner - Bublik 3:0 (kvota 1,60)

