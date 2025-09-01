TIP ostali sportovi

JU-ES OPEN: Janik Siner odigrao najteži meč na turniru

Marko Milosavljević

01. 09. 2025. u 12:16

SINER će se u 1/8 finala poslednjeg ovogodišnjeg grend slema sastati sa Bublikom.

ЈУ-ЕС ОПЕН: Јаник Синер одиграо најтежи меч на турниру

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Janik je imao problema u prošlom kolu protiv Denisa Šapovalova, ali daleko od toga da je bio ugrožen.

Prvi set je izgubio, ali je u nastavku podigao nivo igre i dobio naredna tri, na kraju je zasluženo slavio.

Siner je najkonstantniji igrač na turu, uvode mečeve uglavnom dobija sa pola gasa i retko kada podbaci.

Bublik je igrač koji ga ne može ugroziti.

NAŠ TIP: Siner - Bublik 3:0 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA