JU-ES OPEN: Janik Siner odigrao najteži meč na turniru
SINER će se u 1/8 finala poslednjeg ovogodišnjeg grend slema sastati sa Bublikom.
Janik je imao problema u prošlom kolu protiv Denisa Šapovalova, ali daleko od toga da je bio ugrožen.
Prvi set je izgubio, ali je u nastavku podigao nivo igre i dobio naredna tri, na kraju je zasluženo slavio.
Siner je najkonstantniji igrač na turu, uvode mečeve uglavnom dobija sa pola gasa i retko kada podbaci.
Bublik je igrač koji ga ne može ugroziti.
NAŠ TIP: Siner - Bublik 3:0 (kvota 1,60)
