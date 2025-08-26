SRPSKI TENISER JE FAVORIT: Međedović mora biti konstantan
HAMAD Međedović i Danijel Altmajer će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.
Srpski teniser je favorit u današnjem duelu, ali daleko od toga da će imati lak zadatak.
Altmajer je teniser koji ume da odigra dobro na svim podlogama, ima snažne udarce, aa glavno oružje mu je forhend.
Ima snažan servis, ne kao Hamad, ali definitivno njegov početni udarac može da napravi razliku.
Za Međedovića je najvažnije da danas bude konstantan, je svaki pad u igri bi mogao skupo da ga košta.
NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,58)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
