TIP ostali sportovi

SRPSKI TENISER JE FAVORIT: Međedović mora biti konstantan

Marko Milosavljević

26. 08. 2025. u 09:20

HAMAD Međedović i Danijel Altmajer će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.

СРПСКИ ТЕНИСЕР ЈЕ ФАВОРИТ: Међедовић мора бити константан

Foto: EPA-EFE/Liselotte Sabroe

Srpski teniser je favorit u današnjem duelu, ali daleko od toga da će imati lak zadatak.

Altmajer je teniser koji ume da odigra dobro na svim podlogama, ima snažne udarce, aa glavno oružje mu je forhend.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ima snažan servis, ne kao Hamad, ali definitivno njegov početni udarac može da napravi razliku.

Za Međedovića je najvažnije da danas bude konstantan, je svaki pad u igri bi mogao skupo da ga košta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 2

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)