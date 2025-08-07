ČILEANAC NIJE DOBRO PROŠAO U KICBILU: Martinez je igrao na mastersu

NIKOLAS Đari i Pedro Martinez će odigrati meč prvog kola Sinsinatija.

Foto Profimedia

Čileanac je nakon eliminacije u četvrtom kolu Vimbldona otputovao za Kicbil gde je poražen već u prvom kolu.

Igrao ja nšljaci, svojoj omiljnoj podlozi, ali nije uspeo da se oporvi od napornog ritma u Londonu.

Sa druge strane, Španca smo gledali na mastersu u Torontu gde je takmičenje završio na samom startu.

Verujemo da će Đari danas slaviti.

NAŠ TIP: Martinez - Đari 2-2 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA