ČILEANAC NIJE DOBRO PROŠAO U KICBILU: Martinez je igrao na mastersu
NIKOLAS Đari i Pedro Martinez će odigrati meč prvog kola Sinsinatija.
Čileanac je nakon eliminacije u četvrtom kolu Vimbldona otputovao za Kicbil gde je poražen već u prvom kolu.
Igrao ja nšljaci, svojoj omiljnoj podlozi, ali nije uspeo da se oporvi od napornog ritma u Londonu.
Sa druge strane, Španca smo gledali na mastersu u Torontu gde je takmičenje završio na samom startu.
Verujemo da će Đari danas slaviti.
NAŠ TIP: Martinez - Đari 2-2 (kvota 1,52)
