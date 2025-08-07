TIP ostali sportovi

ČILEANAC NIJE DOBRO PROŠAO U KICBILU: Martinez je igrao na mastersu

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 11:00

NIKOLAS Đari i Pedro Martinez će odigrati meč prvog kola Sinsinatija.

ЧИЛЕАНАЦ НИЈЕ ДОБРО ПРОШАО У КИЦБИЛУ: Мартинез је играо на мастерсу

Foto Profimedia

Čileanac je nakon eliminacije u četvrtom kolu Vimbldona otputovao za Kicbil gde je poražen već u prvom kolu.

Igrao ja nšljaci, svojoj omiljnoj podlozi, ali nije uspeo da se oporvi od napornog ritma u Londonu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Sa druge strane, Španca smo gledali na mastersu u Torontu gde je takmičenje završio na samom startu.

Verujemo da će Đari danas slaviti.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

NAŠ TIP: Martinez - Đari 2-2 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda