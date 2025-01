JEDAN OD NAJBOLJIH PLEJMEJKERA JE U PROBLEMU: Može li Amerikanac protiv čvrste Partizanove odbrane?

U SRBIJI će sutra biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, pre podne i sredinom dana u južnim i centralnim predelima sa dužim sunčanim intervalima, dok će se najniža temperatura kretati od -4 do jednog stepena, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).