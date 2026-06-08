TIP PREDLAŽE – ŠVEDSKA 2: Odevold kleca pred Norčepingom
* Sandviken i Falkenberg se pune
UTORAK,
Brage – Ljungskile X2
ODEVOLD – NORČEPING 2
Nordik J. - Estersund 3+
Ester – Varnamo 1
SANDVIKENS – FALKENBERG 4+
SREDA,
Erebro – Sundsval 2-3
Varberg – Norbi 1-1
ČETVRTAK,
Helsingborg – Landskrona X
Norčeping, četvrti na tabeli, trebalo bi da savlada Odevold u gostima. Dvojka je fiks, koliko i minumum četiri gola na meča u Sandvikensu, gde bi domaćin „iznerviran“ lošim startom mogao da napadne Falkenberg, rivala iz vrha, koga je prošle sezone sa 4:1 torpedovao.
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