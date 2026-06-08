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TIP PREDLAŽE – ŠVEDSKA 2: Odevold kleca pred Norčepingom

Žarko Urošević

08. 06. 2026. u 07:00

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* Sandviken i Falkenberg se pune

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ШВЕДСКА 2: Одеволд клеца пред Норчепингом

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

UTORAK, 

Brage – Ljungskile X2

ODEVOLD – NORČEPING 2

Nordik J. - Estersund 3+

Ester – Varnamo 1

SANDVIKENS – FALKENBERG 4+

SREDA, 

Erebro – Sundsval 2-3

Varberg – Norbi 1-1

ČETVRTAK, 

Helsingborg – Landskrona X

Norčeping, četvrti na tabeli, trebalo bi da savlada Odevold u gostima. Dvojka je fiks, koliko i minumum četiri gola na meča u Sandvikensu, gde bi domaćin „iznerviran“ lošim startom mogao da napadne Falkenberg, rivala iz vrha, koga je prošle sezone sa 4:1 torpedovao.

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