PARTIZAN UČI NA SVOJIM GREŠKAMA: Tri boda protiv Šapčana su imperativ za "crno-bele"

NAKON što je u prvom kolu ispustio pobedu protiv Zemuna, Partizan ne sme sebi dozvoliti da i protiv Mačve kojoj gostuje u drugom kolu Superlige Srbije ostane bez čitavog plena (21.00).

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Već na startu prvenstva mlada ekipa Partizana pokazala je slabosti pošto je protiv Zemuna dva ispuštala prednost (2:2) i isključivo zbog svojih grešaka i nepažnje u ključnim trenucima ostala bez već unapred upisana tri boda.

Nisu "crno-beli" bili na nivou, a odma je svoje igrača kritikovao novopečeni menadžer Saša Ilić, što je izgleda urodilo plodom pošto su sredinom nedelje na međunarodnoj sceni izgledali daleko bolje.

Dočekali su Unu Štrasen u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za LK i maltene već sigurno rešili pitanje pobednika dvomeča pošto su pred fino popunjenim tribinama "JNA" slavili rezultatom 4:0.

Uvođenje Ognjena Ugrešića u startnu postavu pokazalo se kao pun pogodaka, ponovo je fizički spreman najbolji igrač "parnog valjka" i to se videlo na meču pošto je dirigovao igrom ekipe i dokazao zašto će vrlo verovatno do kraja prelaznog roka pojačati neki od brojnih timova iz "liga petica" koji se interesuju za njega.

Taj trijumf pokazao je da Partizan može daleko bolje od onog što je odigrao protiv Zemuna, a sada je na Saši Iliću i njegovim mladim pulenima da dobre igre pokazuju na konstantnom nivou i Mačva bi mogla biti idealan protivnik za nastavak dizanja forme.

Šapčani su napravili veliki uspeh ulaskom u Superligu, ali nisu preko leta uložili veliki novac i očekuje se da se grčevito bore za opstanak, a u prvom kolu su imali "vatreno krštenje" protiv Zvezde koja ih je više nego ubedljivo savladala u Beogradu, 5:0.

Mačva danas jeste pred svojim navijačima i trebala bi odigrati daleko bolje, ali kvalitet je svakako na strani Partizana koji ne sme sebi dozvoliti novi kiks i očekujemo da na krilima trijumfa nad Unom Štrasen upiše i prvu ovosezonsku pobedu u Superligi Srbije.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1.45)

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