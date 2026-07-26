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PORODIČNI, PARTNERSKI I POSLOVNI PROBLEMI Astro savet za nedelju, 26. jul: Evo koja 4 znaka su pod uticajem današnjih aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 07. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol privatnog života, porodice, žena, majke, korena, 26. jula, u 13.45, ulazi u znak Jarca i obrazuje opoziciju sa Merkurom u Raku i kvadrate sa Neptunom i Saturnom u Ovnu (vladaocem Jarca).

ПОРОДИЧНИ, ПАРТНЕРСКИ И ПОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ Астро савет за недељу, 26. јул: Ево која 4 знака су под утицајем данашњих аспеката Месеца

Foto: Depositphotos/chaoss, peshkova

Ovi izazovni aspekti upozoravaju na porodične, partnerske i probleme u karijeri, što će najviše osetiti Jarčevi, Rakovi, Ovnovi i Vage.

Danas i Saturn, planeta discipline, trajanja, ambicije, odgovornosti, kreće retrogradnim hodom sa 14. Ovna 26. jula u 19.26.

Ovo je Saturnov drugi retrogradni ciklus otkako je krajem marta 2025. godine, posle 29 godina, ušao u znak Ovna i trajaće do 10. decembra. Zatim će biti u retrogradnoj senci do 15. marta 2027, kada stiže na 14. stepen Ovna sa koga je krenuo u retrogradni hod. Taj stepen simbolizuje znak Bika pa će narednih meseci naglasak biti i na završavanju važnih finansijskih pitanja i poslova u vezi sa nekretninama, hranom, poljoprivredom, trgovinom nakitom, antikvitetima.

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