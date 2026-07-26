NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
17.00 Sandefjord - Bode glimt X2&|1+&2+ (1.42)
21.00 Mačva - Partizan 2&2-4 (2.05)
Ukupna kvota: 4.72
Verujemo u fikseve sa naših terena, tipujemo na Zvezdu i Partizan uz golove zbog kvaliteta koji poseduju napsram svojih rivala, a uz to nešto opreznije igramo na Bode glimt koji je u dobroj formi i često su goleade redovna pojava na njegovim utakmicama.
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