NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nedelja 17.00 Sandefjord - Bode glimt X2&|1+&2+ (1.42)



21.00 Mačva - Partizan 2&2-4 (2.05) 19.00 Crvena zvezda - Vojvodina 1&2-5 (1.62)21.00 Mačva - Partizan 2&2-4 (2.05) Ukupna kvota: 4.72

Verujemo u fikseve sa naših terena, tipujemo na Zvezdu i Partizan uz golove zbog kvaliteta koji poseduju napsram svojih rivala, a uz to nešto opreznije igramo na Bode glimt koji je u dobroj formi i često su goleade redovna pojava na njegovim utakmicama.

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