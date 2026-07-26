Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

26. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: FK Crvena zvezda

Nedelja

17.00 Sandefjord - Bode glimt X2&|1+&2+ (1.42)

19.00 Crvena zvezda - Vojvodina 1&2-5 (1.62)
21.00 Mačva - Partizan 2&2-4 (2.05)

Ukupna kvota: 4.72

Verujemo u fikseve sa naših terena, tipujemo na Zvezdu i Partizan uz golove zbog kvaliteta koji poseduju napsram svojih rivala, a uz to nešto opreznije igramo na Bode glimt koji je u dobroj formi i često su goleade redovna pojava na njegovim utakmicama.

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