Poklon kvota iz Segunde: Kladionice su potcenile goste
KLADIONICE širom sveta pa i u Srbiji žestoko su potcenile Burgos protiv konkurenta za doigravanje Kasteljona.
Kasteljon uopšte nije roliko ubedljiv kod kuće da bi protiv drugog najuspešnijeg gosta Segunde zaslužio kvote između 1.66 i 1.76, što implicira verovatnoću pobede između 57 i 62 odsto.
Burgos je bez poraza u poslednjih osam kola za koje vreme je upisao šest pobeda i trenutno je uz Ejbar u najboljoj formi u ligi.
Doduše i Kasteljon je vezao pet utakmica bez poraza, ali tu su tri remija i samo dve pobede, a ne tako davno (od druge polovine februara do pred sam kraj marta) ova ekipa je bila u seriji od šest utakmica bez pobede!
Dakle, samo dve pobede domaćina u devet utakmica, nisu valjan argument u pokušaju da se opravda ovako visoka kvota da će gosti ostati neporaženi.
Burgos je pobedio u tri od poslednje četiri gostujuće utakmice i verujemo da ima kvalitet da osvoji sva tri boda kod direktnog rivala u subotu.
NAŠ TIP: 2 (5,10)
Predlog za opreznije: X2 (2,07)
