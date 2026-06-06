ŠOKANTAN PREOKRET U ODNOSIMA VELIKIH SILA? Moskva i Vašington pokreću zajedničke milione uprkos sukobu
ZAJEDNIČKE investicione mogućnosti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država moguće su u narednih četiri do pet meseci, izjavio je danas šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
U intervjuu za VK Video Blogger Studio: Prostor za direktan dijalog na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu Dmitrijev je rekao da je "američki stav da mir u Ukrajini treba da dođe pre ekonomskih pitanja", prenosi TASS.
- Međutim, sada postoji sve više mogućnosti da se paralelno rešavaju ekonomska pitanja. Verujem da smo već postigli izvestan napredak u tom pravcu. U narednih četiri do pet meseci, mogli bismo da vidimo neke zajedničke investicione mogućnosti između Rusije i SAD dok se rešava sukob u Ukrajini. Ovaj ekonomski dijalog važna je osnova za razumevanje, za poverenje, za rešavanje složenih pitanja - rekao je Dmitrijev.
Naglasio je važnu ulogu investicija i dodao da su iz perspektive ekonomije "investicije glavni pokretač rasta".
- Treba da povećamo investicije. Stoga, sve što promoviše investicije i ekonomski rast trebalo bi da bude u srži ekonomskih odluka - rekao je Dmitrijev.
(Tanjug)
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