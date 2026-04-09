SUDAR BIVŠIH DVOSTRUKIH PRVAKA EVROPE: "Zmajevi" napadaju treću Ligu Evrope u istoriji
PORTO će u četvrtak ugostiti Nottingem forest u okviru četvrtfinala Lige Evrope. Meč se igra na stadionu Dragao.
Prošlo je više od decenije otkada je jedna od ove dve ekipe stigla do polufinala nekog evropskog kupa, iako je reč o sudaru dva dvostruka prvaka Evrope.
Šumari u Porto dolaze osokoljeni ubedljivim trijumfom u Premijer ligi i to protiv prošlogodišnjeg osvajača Lige Evrope Totenhema. S druge stranre, Porto je u domaćem prvenstvu odigrao mršavih 2:2 sa Famalikaom.
Ipak, očekujemo da Porto materijalizuje prednost koju ima u vidu domaćeg terena, generalno bolje forme, ali i atmosfere u oba tabora.
Porto je ove sezone vezao šest domaćih pobeda u Evropei što "zmajevi" nisu ostvarili od slavne sezone 2010/11 kada su podigli svoj drugi trofej ovog takmičenja, u sveportugalskom finalu protiv Brage.
NAŠ TIP: 1 (2,30)
