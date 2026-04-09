SUDAR BIVŠIH DVOSTRUKIH PRVAKA EVROPE: "Zmajevi" napadaju treću Ligu Evrope u istoriji

О.М.

09. 04. 2026. u 13:26

PORTO će u četvrtak ugostiti Nottingem forest u okviru četvrtfinala Lige Evrope. Meč se igra na stadionu Dragao.

СУДАР БИВШИХ ДВОСТРУКИХ ПРВАКА ЕВРОПЕ: Змајеви нападају трећу Лигу Европе у историји

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

Prošlo je više od decenije otkada je jedna od ove dve ekipe stigla do polufinala nekog evropskog kupa, iako je reč o sudaru dva dvostruka prvaka Evrope.

Šumari u Porto dolaze osokoljeni ubedljivim trijumfom u Premijer ligi i to protiv prošlogodišnjeg osvajača Lige Evrope Totenhema. S druge stranre, Porto je u domaćem prvenstvu odigrao mršavih 2:2 sa Famalikaom.

Ipak, očekujemo da Porto materijalizuje prednost koju ima u vidu domaćeg terena, generalno bolje forme, ali i atmosfere u oba tabora.

Porto je ove sezone vezao šest domaćih pobeda u Evropei što "zmajevi" nisu ostvarili od slavne sezone 2010/11 kada su podigli svoj drugi trofej ovog takmičenja, u sveportugalskom finalu protiv Brage.

NAŠ TIP: 1 (2,30)

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart