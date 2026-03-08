Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

08. 03. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Profimedia

Nedelja

18.00 Vojvodina - Partizan GG (1.70)

18.00 Fenerbahče - Samsunspor 1&2-6 (1.78)
20.45 Milan - Inter |1-3&||1-3 (2.05)

Ukupna kvota: 6.38

Vojvodina će napasti Partizan, potrebna joj je pobeda, a i odbrane ovih timova su pokazale ozbiljnu slabost na poslednjih par prvenstvenih mečeva.

Galata je juče slavila, sada je red na Fener da održi korak.

Milan mora igrati na pobedu protiv Intera kako bi ostao u trci za titulu, očekujemo nešto otvoreniji meč i verujemo da će biti golova na "San Siru".

