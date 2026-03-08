IDEMO PO HET-TRIK - I JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Predlog tiketa od subote možete da pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih perdloga:
Nedelja
13.30 Hanover - Grojter Firt 1 (1.40)
18.00 Fenerbahče - Samsung 1 (1.32)
Ukupna kvota: 2.68
