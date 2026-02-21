Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

O.М.

21. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP

Subota

16.00 Luton - Barton 1 (1.65)

16.00 Milvol - Portsmut 1 (1.85)
18.00 Spartak Trnava - Železjarne Podbrezova 1 (1.82)

Ukupna kvota: 5.89

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE ISTO: Znate li razliku između srpske i turske kafe?

NIJE ISTO: Znate li razliku između "srpske" i "turske" kafe?