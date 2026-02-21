NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
16.00 Luton - Barton 1 (1.65)
18.00 Spartak Trnava - Železjarne Podbrezova 1 (1.82)
Ukupna kvota: 5.89
