SLEDEĆE GODINE BEZ DERBIJA SEVERNOG LONDONA? Šta ako Totenhem ispadne u istoj sezoni u kojoj Arsenal osvoji titulu?

DERBI severnog Londona danas igraju Totenhem i Arsenal, a ovaj meč je za oba tima biti ili ne biti.

Novi trener Totenhema, Igor Tudor, bačen je pravo u vatru na svojoj prvoj utakmici, dok Mikela Artetu ponovo svi prozivaju da će njegov Arsenal opet sve da prokocka pred sam kraj.

Niko do skora nije mogao ni da sanja Premijer ligu bez ovog derbija, ali ako Tudor ne izvuče Sparse iz teškog kanala, sledeće sezone ove dve ekipe možda neće ni igrati jer će Totenhem ispasti iz lige. Sada već bivši trener Tomas Frank je konačno dobio otkaz nakon što ih je Njukasl pobedio sa 2:1, pa je Totenhem sada samo pet bodova iznad zone ispadanja.

Navijači Totenhema su prestravljeni jer njihovi ljubimci u celoj 2026. godini još nisu ostvarili nijednu jedinu pobedu u prvenstvu. Uzeli su samo bedna četiri boda od mogućih 24, što je čista katastrofa. Tudor je sada došao da pokuša da zakrpi rupe do kraja sezone, a nadu im daje to što je on u poslednjih pet klubova uvek pobeđivao baš na svojoj prvoj utakmici.

Totenhem je ove sezone očajan kod kuće i ima treći najgori učinak u celoj ligi sa samo dve pobede na svom terenu. Sa druge strane, navijači Arsenala opet se plaše scenarija gde ostaju bez titule, jer su u prošlom kolu uprskali i uzeli samo bod protiv Vulverhemptona, koji je najgori tim u ligi.

Arsenal je tu utakmicu odigrao katastrofalno i samo je remizirao 2:2, iako su Vulvsi ekipa koja je na dobrom putu da ispadne sa najmanje bodova u istoriji lige.

Artetini igrači su stalno poklanjali loptu protivniku i pokušavali da kradu vreme, što im se na kraju žestoko obilo o glavu. Sada im Mančester siti diše za vratom i prednost može da padne na samo dva boda ako Siti dobije svoju zaostalu utakmicu.

Tobdžije su počele opasno da kiksaju na gostovanjima, gde su ove sezone pobedili u samo tri od devet mečeva. Ipak, kada je u pitanju derbi sa Totenhemom, oni su gazde već godinama. Arsenal nije izgubio od Spursa sedam utakmica zaredom u prvenstvu, a poslednja tri puta su ih pobedili baš na njihovom stadionu, uključujući i ono ponižavanje od 4:1 u novembru.

Što se tiče sastava, Totenhem je u potpunom rasulu jer im je bolnica prepuna. Iako se Rišarlison vratio treninzima, Tudor ne može da računa na čak deset igrača. Odober je završio sezonu, a nema ni Medisona, Kuluševskog i Pora. Da stvar bude još gora, Kristijan Romero ne igra zbog kazne, pa Tudor mora da krpi odbranu kako zna i ume.

Arsenal ima mnogo manje problema sa povredama. Očekuje se da im se u tim vrate Martin Edegord i Kaj Haverc, što je ogromno pojačanje. Bukajo Saka i Leandro Trosar su dobili neke udarce na prošloj utakmici, ali će skoro sigurno igrati danas. Ako Edegard zaigra od početka, Saka će se vratiti na svoje mesto na desnom krilu da maltretira Totenhemovu slabu odbranu.

Totenhem danas ima motiv do neba – em igraju protiv najvećeg mrskog rivala, em im gori pod nogama da ne ispadnu iz lige. S druge strane, Arsenal mora da kanališe sav bes zbog prosutih bodova u prošlu sredu kako bi ostao u trci za prvo mesto. Biće ovo fascinantna borba dva tima koji su u potpuno različitim situacijama, ali podjednako očajni za bodovima.

I pored svega, Totenhem ima previše povređenih igrača i očajan je na svom terenu, pa je teško verovati da mogu nešto da izvuku. Arsenal je jednostavno jači i očekuje se da ponovo „ofarbaju” severni London u crveno.

