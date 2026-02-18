Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

18. 02. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete da vidite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.45 Karabag - Njukasl 2 (1.39)

20.00 Ipsvič (Ž) - Čarlton (Ž) 1 (1.49)
21.00 Vulvs - Arsenal 2 (1.30)
Ukupna kvota: 2.69

