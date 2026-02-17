Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

17. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

21.00 Benfika - Real Madrid X2&2+ (1.50)

21.00 Dortmund - Atalanta 1X&2+ (1.60)
21.00 Monako - PSŽ GG&|1+ (1.87)

Ukupna kvota: 4.38

Ne verujemo da Benfika može ponovo savladati Real, ovo će biti dosta drugačiji meč, Madriđani će biti oprezniji, fokusiraniji i očekujemo da obezbede pozitivan rezultat pred revanš na "Bernabeu".

Dortmund i Atalanta su dve slične ekipe, u dobrim formama, a blagu prednost dajemo Borusiji koja ima izuzetno jak domaći teren.

PSŽ ne izgleda dobro u poslednje vreme, dosta se muči i Monako mu može pružiti ozbiljan otpor pred svojim navijačima.

