NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
21.00 Benfika - Real Madrid X2&2+ (1.50)
21.00 Monako - PSŽ GG&|1+ (1.87)
Ukupna kvota: 4.38
Ne verujemo da Benfika može ponovo savladati Real, ovo će biti dosta drugačiji meč, Madriđani će biti oprezniji, fokusiraniji i očekujemo da obezbede pozitivan rezultat pred revanš na "Bernabeu".
Dortmund i Atalanta su dve slične ekipe, u dobrim formama, a blagu prednost dajemo Borusiji koja ima izuzetno jak domaći teren.
PSŽ ne izgleda dobro u poslednje vreme, dosta se muči i Monako mu može pružiti ozbiljan otpor pred svojim navijačima.
